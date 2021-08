Cassì: “Passo avanti per la “Ragusa – Catania”

L’inaugurazione dell’autostrada Rosolini-Ispica ha evidenziato come nel nostro territorio occorra fare ancora molto per raggiungere il livello minimo sufficiente di infrastrutture stradali.

”A gran voce, nel corso della stessa inaugurazione e in ogni altra occasione, la nostra terra ha chiesto ciò che ovunque è semplicemente normale – dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì -. Registriamo adesso un passo avanti per la Ragusa-Catania. Dopo che lo scorso 31 luglio il presidente Musumeci, Commissario Straordinario dell’opera, ha nominato, d’intesa con il ministro Giovannini, l’ing. Raffaele Celia come sub-commissario”. Sono stati così convocati tutti gli Enti interessati, compreso il Comune di Ragusa, per l’ acquisizione entro il 20 agosto di tutti i pareri e le autorizzazioni propedeutiche all’approvazione delle varianti.

Così facendo, si potrà quindi procedere alla definizione del progetto esecutivo, ultimo passaggio prima delle gare d’appalto per i 4 lotti funzionali e, finalmente, dei cantieri.

“Continuiamo a insistere, a farci sentire”.

