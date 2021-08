Nel ragusano allerta rossa per incendi e caldo il 4 agosto

La Protezione civile regionale ha diramato anche per il territorio ragusano un nuovo bollettino di allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore per l’intera giornata di mercoledì 4 agosto.

Si raccomanda di evitare aree a rischio incendio e, ai soggetti fragili, di non uscire e permanere all’esterno nelle ore più calde della giornata.

Sulle estreme regioni meridionali persiste l’influenza di un’area anticiclonica di matrice nord-africana, stabilmente centrata sul Mediterraneo centro-orientale.

La ventilazione risulterà essere scarsa, mentre le temperature subiranno un aumento con valori da elevati a molto elevati.

