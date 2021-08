Modica, furto con “spaccata” in Via Sacro Cuore

Furto con “spaccata” la notte scorsa in Via Sacro Cuore a Modica. Ignoti malviventi, utilizzando un veicolo, hanno sfondato la vetrina di una profumeria, portando via una notevole quantità di prodotti. Si valutano le immagini della videosorveglianza. Indagano i carabinieri.

immagini di repertorio

