Inizia giro del mondo su leggendario cubano Alberto Juantorena

In tempi di Olimpiadi, inizia oggi il giro del mondo il lungometraggio: “Running for the Revolution” sulla vita del velocista olimpico cubano Alberto Juantorena attraverso piattaforme di commercio elettronico. Disponibile dal 25 luglio in Israele e dal 1agosto in Belgio, il film ha partecipato in anteprima al 42° Festival Internazionale del Nuovo Cinema Latinoamericano all’Avana nel dicembre 2020. Il documentario racconta la vita della leggenda atletica cubana sotto la direzione cinematografica del pluripremiato Mark Craig. I ricordi dell’unico atleta a vincere l’oro nei 400 e 800 metri ai Giochi Olimpici (Montreal 1976). La produzione quinquennale è stata supportata dal sito del patrimonio mondiale dell’atletica, dal Comitato olimpico internazionale e da Dentsu e Getty Images, che hanno fornito gli archivi. Il presidente della World Athletics Sebastian Coe ha affermato che il documentario è “la prova che lo sport non solo riflette le tendenze sociali e politiche, ma le modella”.

Salva