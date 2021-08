Chi sono i Bookstagrammers e perché seguirli

In un mondo che è sempre più digitale, l’editoria sta rischiando a poco a poco di perdere il suo ruolo, fondamentale ormai da secoli. Eppure, contrariamente a quello che verrebbe da pensare, l’amore per i libri non è mai venuto meno e sono moltissimi anche i giovani che continuano a divorare romanzi. Cos’è cambiato oggi? Semplice: quello che dovrebbe fare l’editoria, ossia promuovere i libri creando curiosità e facendo crescere nei lettori la voglia di scoprire le ultime pubblicazioni, lo stanno facendo i bookstagrammers. Scopriamo meglio chi sono queste nuove figure moderne e quali sono i migliori del momento.

Chi sono i bookstagrammers

I bookstagrammers non sono altro che influencer di nicchia, impegnati nella pubblicazione di post o per meglio dire fotografie su uno dei social più popolari del momento ossia Instagram. Nella maggior parte dei casi si tratta di giovani, ma non mancano bookstagrammers più avanti con l’età che hanno una certa dimestichezza con i social network e che possono di certo vantare una grande cultura in questo settore.

Ciò che contraddistingue i bookstagrammers è proprio il loro amore per la lettura e per i libri. Ogni post che pubblicano è incentrato su questa tematica: la trama di un romanzo, le opinioni sull’ultimo volume letto, la lista dei migliori libri per l’estate e via dicendo. Questo è ciò che fanno i bookinstagrammers: condividere la propria passione per la lettura, creando sicuramente curiosità anche tra i loro seguaci.

È dunque piuttosto evidente quanto i nuovi influencer di Instagram, che si possono trovare tutti accomunati dall’hashtag #bookstagrammer abbiano un ruolo importantissimo al giorno d’oggi. Sono di fatto i nuovi promotori della lettura e dell’editoria in generale.

Perchè seguire i bookinstagrammers

Oggi sono moltissimi coloro che seguono i bookstagrammers, per svariate ragioni. C’è chi lo fa perché appassionato di libri e cerca qualche ispirazione sul prossimo romanzo da leggere e chi invece scegliere di diventare follower per pura curiosità. Molti bookstagrammers seguiti in Italia sono inglesi o americani e sono comunque molto seguiti anche nel nostro Paese, specialmente da coloro che vogliono imparare l’inglese in modo alternativo. Le letture consigliate infatti sono moltissime, anche in lingua originale, e si trovano consigli davvero utili.

Quali sono i bookstagrammers più famosi da seguire

Vediamo adesso quali sono i bookstagrammers che vale la pena seguire attualmente e che possono rivelarsi utili per chi ama la lettura ed è in cerca di qualche consiglio sul proprio libro da acquistare oppure da chi vuole perfezionare una lingua straniera.

@libriamociblog

Curato da Chiara Boniardi e Matteo Taino, @libriamociblog vanta un grande seguito con ben 63,5 mila followers e bisogna ammettere che è davvero interessante. In ogni post che viene pubblicato possiamo vedere una fotografia di un libro, con tanto di didascalia che ci permette di capire di cosa si tratta e va ben oltre. C’è sempre qualche suggestione che ci fa venire voglia di saperne di più e di correre in libreria ad acquistare proprio quel preciso volume.

@julie.demar

Un’altra instagrammer che vale davvero la pena seguire è proprio lei perché in ogni post, insieme alla fotografia di un libro ci offre la sua personale opinione. Un account perfetto dunque questo per coloro che sono eternamente indecisi e che non sanno quale libro acquistare: tanti consigli spassionati ma anche ragionati, da una chiara amante della lettura.

@il.recensore.ignorante

Vale la pena seguire anche questo instagrammer, che con i suoi 13,4 mila followers ha il suo bel seguito sul social. Il punto di forza di tale account è che qui si possono trovare delle vere e proprie recensioni, naturalmente presentate dal punto di vista del blogger ma comunque piuttosto complete e scrupolose.

@frombeewithlove

Di bookstagrammers da seguire per chi vuole imparare l’inglese e quindi leggere qualche volume in lingua originale ne potremmo trovare moltissimi, ma questo è forse uno degli account più interessanti. Non è certo un caso se vanta più di 49 mila followers! In realtà, @frombeewithlove affronta diverse tematiche: un tempo l’influencer era concentrata esclusivamente sull’universo dei libri ma adesso ha iniziato ad ampliare i propri orizzonti. Ad ogni modo, basta andare nella sezione books per trovare moltissimi consigli e spunti interessanti.

Come diventare bookstagrammers?

Se qualcuno si è lasciato incuriosire a tal punto da voler diventare a sua volta bookstagrammer, è bene precisare sin da subito che non si tratta di una passeggiata. L’iter da seguire è infatti quello previsto per qualsiasi persona desideri diventare influencer ed il tempo da dedicare a questa attività, per avere realmente successo, è davvero moltissimo. In sostanza è difficile diventare un bookstagrammer con tanti followers senza un grande impegno, anche perché al giorno d’oggi la concorrenza è in costante aumento. Non si può considerare un hobby ma un vero e proprio lavoro, che prevede un grande impegno, dedizione e tanto, tantissimo tempo a disposizione per caricare contenuti con costanza e con passione.

