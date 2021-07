Presentata la 26esima edizione del premio Ragusani nel Mondo

Piazza Libertà tornerà ad ospitare il Premio “Ragusani nel Mondo” il prossimo 31 luglio, dopo l’anteprima digitale dello scorso anno, rendendo di nuovo omaggio alle personalità legate alla città di Ragusa e che hanno ottenuto successo in giro per il mondo. Una serata che si preannuncia ricca di contenuti e ospiti e che vuole rappresentare, visti i tempi, una vera ripartenza per tutta la città. L’intero evento sarà presentato dai giornalisti Salvo Falcone e Caterina Gurrieri, ormai veri portabandiera della manifestazione, e sarà all’insegna della sobrietà e del rispetto delle normative anti-covid tuttora vigenti. Stamane, all’interno della sala Gianni Molè del Libero Consorzio Comuni Iblei, è stato presentato il programma dettagliato del premio. Per questa 26esima edizione saranno ben sette i premiati: l’ingegnere aerospaziale Tony Azzarelli, il medico ricercatore Andrea Carfì, la biologa Concetta Castilletti, l’imprenditore Orazio Ray Civello, il medico genetista Fiorella Gurrieri, la soprano Claudia Oddo e il prestigiatore Maurizio Di Martino in arte Martin. “Mai come quest’anno la scelta dei premiati ha seguito le evoluzioni che la pandemia ci ha costretto a vivere e per questo abbiamo deciso di inserire sia il medico Andrea Carfì che la biologa Concetta Castilletti salita alle cronache per aver isolato per la prima volta il genoma appartenente al covid-19” ha dichiarato il presidente del premio “Ragusani nel Mondo” Salvatore Brinch che ha aggiunto “ci sarà spazio anche per imprenditori di successo e professionisti di tutti i campi, per garantire sempre la varietà che da sempre ci contraddistingue”. Il direttore dell’omonima associazione che da il nome al premio, Sebastiano D’angelo, ha dichiarato “la 26esima edizione del premio vuole diffondere un messaggio di speranza e di positività per tutta la nostra comunità ma vuole anche tornare a raccontare le storie umane e professionali che da sempre sono alla base del successo di questo appuntamento”. Ad intermezzare le premiazioni ed allietare il pubblico presente sarà il maestro Peppe Arezzo che con la sua orchestra, accompagnata dalle esibizioni di danza dirette da Emanuela Curcio, renderà omaggio a quattro grandi interpreti italiani che ci hanno lasciato da poco tempo: Raffaella Carrà, Franco Battiato, Lucio Dalla e Pino Daniele. Alla conferenza stampa era presente anche l’ex presidente “Ragusani nel Mondo” Franco Antoci che non ha voluto far mancare la propria vicinanza a tutti gli organizzatori. Presenti anche il Commissario straordinario del Libero Consorzio, Salvatore Piazza, l’assessore comunale alla cultura Clorinda Arezzo e la rappresentante della Camcom del Sud Est Giovanna Licitra. Appuntamento dunque a sabato 31 luglio alle ore 20,30 in piazza Libertà per ritornare insieme a festeggiare la ragusanità nel mondo. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Premio Ragusani nel Mondo” e sui canali televisivi TeleIblea e Canale74, mentre verrà trasmessa in differita su Video Regione. Per partecipare come pubblico alla 26esima edizione del premio “Ragusani nel Mondo” è necessaria la prenotazione tramite l’indirizzo di posta elettronica sebadangelo@virgilio.it.

Salva