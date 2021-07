Calcio. Il Vittoria riparte dal campo Emaia.

Dopo diversi colloqui effettuati con la Commissione Prefettizia, il Dirigente e l’ufficio stesso, la Società del Club Calcio Vittoria 2020 con a capo il Presidente Michele Bertoni, ha preso atto della volontà ma non possibilità immediata della gestione dello Stadio Comunale di Vittoria per ovvi motivi, tra cui il mancato feeling con il gestore attuale e la parziale risposta della Commissione.

Il tutto aggravato da un bando non uscito, con la conseguenza di peccare di programmazione per via dei numerosi ritardi e l’indisponibilità dei campi di gioco.

La Società Biancorossa chiede di continuare a fare calcio a Vittoria, nonostante tutti i problemi riscontrati e i silenzi al posto delle risposte.

Dopo i vari incontri, l’aspettativa era totalmente differente, però adesso occorre necessariamente partire.

Per questo la Società chiede dal primo agosto la possibilità di allenarsi presso la struttura Emaia e fare in modo di svolgere la stagione mettendo in omologazione il campo per la categoria Promozione.

Tutto questo prenderà forma a spese della stessa Società, proprio per accelerare tale situazione, che già fa partire fortemente svantaggiati per il ritardo per quanto aspettato e descritto precedentemente.

Tutto questo comporterà un danno, conclude Bertoni: la mancanza di pubblico sugli spalti, di sponsor per la stessa sopravvivenza del calcio vittoriese e tanto altro, ma con la squadra che andrà a costruirsi, e la dirigenza non si lascerà Vittoria senza Calcio.

