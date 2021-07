Al via bando per reti locali, cablate e wireless per scuole

“Questa mattina sono stata felice di inviare una lettera alle scuole della nostra provincia, invitandole ad aderire a un’iniziativa molto interessante promossa dal Ministero dell’Istruzione, ovvero il bando per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless.” E’ quanto riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che prosegue:

“L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

Dunque, una buona opportunità per le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti anche alla nostra Provincia. Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una sola candidatura online dalle ore 12.00 del 27 luglio alle ore 12.00 del 14 settembre.

L’intervento – prosegue la presidente – è finanziato con i fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. L’importo totale del finanziamento per ciascuna istituzione scolastica è determinato tenendo conto del numero complessivo degli studenti iscritti e del numero degli edifici scolastici attivi di competenza.

Ringrazio il Ministero dell’Istruzione per questa proposta, segno ancora una volta di grande attenzione nei confronti della scuola, che rappresenta un pilastro per la crescita democratica del nostro Paese.” Conclude Lorefice

Salva