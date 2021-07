Agenda Urbana: 1163 microimprese modicane ottengono i fondi

Sono state 1163 le microimprese del territorio di Modica danneggiate dalla crisi finanziaria determinata dall’emergenza Covid-19 ad usufruire degli oltre 1 milione e 200 mila euro messi a disposizione da Agenda Urbana. In totale in Sicilia sono state 14.132 le istanze presentate per accedere ad una parte dei 25 milioni di euro a disposizione. Potevano presentare l’istanza di contributo a fondo perduto le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi regolarmente costituite e iscritte come attive nelle pertinenti sezioni del registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; sede legale e/o operativa nel Comune di Modica; codice Ateco prevalente tra quelli previsti per ciascuna area territoriale. Ad ognuno degli aventi diritto verrà corrisposto un importo di poco superiore a mille euro (1084,83). “Sicuramente non è una cifra particolarmente importante – commenta il Sindaco – ma è altrettanto vero che stiamo provando ad aiutare le imprese con tutti i mezzi che ci vengono messi a disposizione. Modica, insieme a Bagheria, è l’unica Città non capoluogo di provincia ad avere avuto accesso a questi fondi di Agenda Urbana. Continueremo a restare vigili ed intercettare ogni possibile aiuto economico per cittadini e imprese, dal più piccolo al più grande”.

