Ragusa in movimento. Mancato decespugliamento in via Da Vinci

Spiace dovere ripetere sempre le stesse cose. Ma fino a quando il Comune non fornirà le risposte adeguate, tra l’altro per servizi che dovrebbe garantire ciclicamente e che esulano dalla straordinarietà, ci sarà sempre una voce come la nostra a ribadire le cose che non vanno”. E’ quanto mette in evidenza il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a proposito del mancato decespugliamento alla base degli alberi di viale Leonardo da Vinci. “E stiamo parlando – aggiunge Chiavola – di un’arteria viaria del centro storico e non di una via abbandonata della periferia. Se tanto mi dà tanto, dunque, non voglio immaginare in che condizioni, dal punto di vista del verde pubblico, saranno ridotte quelle strade. Chiediamo, con molta semplicità, che si possa intervenire anche perché, alla luce delle dimensioni raggiunte dagli ingombri vegetali, i rifiuti la fanno da padrone così come gli insetti, per non dire di qualche altro animale di grosse dimensioni come i ratti, che trovano facile riparo in questa specie di sottobosco. E’ una questione, dunque, di decoro ma anche di igiene. Per tale ragione, sollecitiamo l’intervento dell’Amministrazione comunale”.

