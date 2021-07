Mirko Messina continuerà a vestire la maglia del Ragusa calcio

E’ stato, lo scorso anno, amore a prima vista tra il agusa calcio e il giovane difensore di fascia Mirko Messina. Ovvio, dunque, che il rinnovo dell’ingaggio fosse una mera formalità. E così è stato. L’atleta juniores classe 2002 continuerà a vestire, per la seconda stagione di fila, la maglia azzurra. “Siamo contenti – sottolinea il direttore generale Alessio Puma – perché si tratta di un ragazzo serio, instancabile lavoratore, senza grilli per la testa. Insomma, un under che vale come un giocatore grande e che può fare la differenza così come ha già dimostrato in altre occasioni. Sono bastate poche parole per raggiungere l’intesa e fare in modo che Messina continuasse la sua esperienza assieme a noi”. Nel corso della scorsa stagione, seppur condizionata dal Covid, quindi con uno stop di parecchi mesi, Mirko Messina ha sempre dimostrato di essere all’altezza della situazione. “Non è stato un periodo facile – afferma il calciatore – però ho apprezzato molto la vicinanza da parte della società. Non è usuale in queste categorie. Per cui, mi è venuto naturale proseguire l’esperienza a Ragusa dove, tra l’altro, se vogliamo parlare della città, si vive molto bene. Quindi, non mi sarei immaginato altrove il campionato 2021-2022. Inoltre, si sta cercando di migliorare prospettiva rispetto al recente passato. E questo non può fare altro che bene, non può che continuare a riscaldare una piazza che ha bisogno di essere stimolata sempre più in positivo come cercheremo di fare noi. Sono grato al sodalizio ibleo per avermi fornito questa ulteriore possibilità. Sarà mio impegno continuare con la buona lena di sempre per non deludere nessuno, dal mister, ai miei compagni e, naturalmente, ai tifosi. Che speriamo di ritrovare di nuovo sulle gradinate dello stadio Aldo Campo. Il loro sostegno è importante, fondamentale”.

Salva