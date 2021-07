Guerrieri. A Ragusa svengono gli alberi e nessuno interviene

Anche gli alberi “svengono” dinnanzi all’inefficienza dell’Amministrazione comunale di Ragusa che continua a non saper operare opportunamente lasciando il centro storico in uno stato di degrado e praticamente deserto perché povero di attrattiva anche durante la bella stagione”. Giovanni Gurrieri, consigliere comunale di Ragusa, dopo aver constato che a tre giorni dalla caduta di un albero nella centralissima via Roma, non è ancora intervenuto nessuno da parte del Comune, sollecita adeguati interventi. “Ma del resto è solo… caduto un albero! Era stato piantato in una delle aiuole della centralissima via per ornare quella che una volta era la via dello shopping – sottolinea Gurrieri – Probabilmente un po’ di vento e l’assenza di radici sviluppate hanno fatto stramazzare al suolo l’albero. E’ accaduto venerdì scorso. Da allora ad oggi l’albero, e la sua chioma, sono adagiati a terra, senza che nessuno sia intervenuto nel modo più opportuno possibile, sia per tentare di salvare l’albero, se è ancora possibile, sia per liberare la sede viaria di via Roma, rimasta in parte occupata con il rischio di impedire anche il passaggio dei mezzi di soccorso. Nel frattempo mi chiedo se nessuno tra il sindaco Cassì, l’assessore al verde Iacono e qualcuno dell’ufficio del verde pubblico sia passato in zona, o quantomeno sia stato avvisato. O devo pensare che questa area del centro storico è talmente abbandonata a se stessa da non essere nemmeno notato un episodio del genere, sebbene siamo a poche decine di metri dal Comune? Venerdì scorso era una giornata decisamente surreale visto che era abbastanza nuvoloso nonostante fossimo in piena estate. Ma l’albero caduto e le erbacce nelle aiuole vicine non sono passati sottotraccia ai pochi, pochissimi turisti che stavano transitando in quel momento e che solo per miracolo non sono stati colpiti. In compenso hanno fatto delle foto che probabilmente avranno diffuso sui social facendo fare al Comune di Ragusa la figuraccia che da solo riesce a costruirsi: quella di un Comune inefficiente. Certo, non vogliamo nemmeno immaginare che a Ragusa si possano adottare i metodi di Milano, dove ciascun albero è mappato, dotato di sensori e può essere osservato da chiunque si colleghi in un portale web specifico, ma quantomeno speriamo nella più rudimentale telefonata di qualche tecnico comunale o di qualche amministratore che, passando in centro storico, si sia accorto di quanto accaduto, in modo da attivare i sonnecchianti uffici competenti. Ad oggi sembra proprio che quella telefonata evidentemente non è arrivata. Ed allora anche con questa segnalazione tentiamo di comunicarlo ufficialmente: sindaco, guardi che in via Roma da oltre tre giorni è caduto un albero!”.

