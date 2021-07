Il DiProSiLaC Ragusa ad Ambelia. Bilancio positivo

Bilancio sicuramente positivo quello della partecipazione del DiProSiLaC alla terza edizione della “Fiera Mediterranea del Cavallo” che ha avuto luogo ad Ambelia, frazione del comune di Militello Val di Catania, nel fine settimana appena trascorso. Il Distretto è stato presente nell’ambito del consorzio regionale DOS (denominazione di origine siciliana) non solo a supporto degli associati consorzi di tutela di tutti i formaggi siciliani DOP (Ragusano Dop, Pecorino Siciliano Dop, Vastedda della Valle del Belice, Piacentinu Ennese e provola dei Nebrodi) ma anche e soprattutto dei costituenti Consorzi di Tutela dei marchi QS (qualità sicura garantita dalla regione siciliana) del latte vaccino crudo, del latte ovicaprino crudo e della filiera dell’agnello/agnellone e dei relativi derivati. Nell’ambito della importante ed alquanto importante fiera del cavallo, per il Consorzio DOS è stata la prima uscita ufficiale e per il Distretto è stata la prima occasione per presentare, insieme alla società cooperativa Progetto Natura ed alla Rete Ovinicoltori Siciliani, il marchio Qualità Sicura garantita dalla Regione Sicilia per i quali sono state già avviate le procedure per l’accertamento e la certificazione della conformità ai disciplinari di produzione approvati dall’Unione Europea. Un marchio che garantisce l’origine siciliana del prodotto e delle materie prime utilizzate per l’ottenimento dei derivati. La filiera lattiero casearia, con la esposizione di tutti i formaggi tipici e tradizionali prodotti nell’ambito regionale, ha, ancora una volta, richiamato l’attenzione non solo dei visitatori ma in particolare degli esperti di settore.

“In coerenza con ciò che abbiamo messo in campo per arrivare al marchio QS ed ai disciplinari di produzione che interessano la nostra filiera, e per la costituzione del Consorzio Dos – ha dichiarato il presidente Enzo Cavallo – non potevamo non esserci. Oltre che ai tanti visitatori i nostri formaggi sono stati presentati ai massimi vertici, politici, burocratici e tecnici della nostra Regione anche per rivendicare una maggiore attenzione verso un settore che ha bisogno di essere tutelato dalle concorrenze non leali. Anche ad Ambelia abbiamo testimoniato il nostro impegno a favore di una filiera di grande valore”

“Siamo grati a tutti quelli che hanno reso possibile la nostra partecipazione – ha sottolineato il vice presidente Sebastiano Tosto . Nello spazio della Rete Ovinicoltori Siciliani che aderisce al DOS come promotore per le filiere QS, del “latte crudo ovicaprino” e dell’ “agnello / agnellone” i visitatori oltre all’assaggio dei formaggi hanno potuto visionare e gustare i tanti prodotti ottenibili con la carne di agnello. Abbiamo infatti presentato i prodotti freschi (hamburger, salsiccia), gli insaccati, il ragù di agnello in barattolo di vetro e l’innovativa linea “frozen” con il ragù e con lo stufato, frutto della collaborazione con lo chef Rosario Matina, cui va il nostro ringraziamento, che, in un interessante showcooking, ha presentato tali prodotti illustrandone la tecnica di preparazione. Come prima uscita non poteva andare meglio”

Salva