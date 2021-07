Dopo incidente aggredisce controparte. Vittoriese condannato

Aveva aggredito e schiaffeggiato la controparte dopo un incidente stradale. Il Tribunale di Ragusa lo ha condannato a quattro mesi di reclusione. Il sinistro si era verificato nel mese di febbraio del 2015 in Piazza Senia a Vittoria. Imputato era un 30enne vittoriese mentre la vittima era un automobilista di 55 anni, il quale dopo essere stato tamponato dall’auto dell’imputato, aveva chiesto i documenti per l’assicurazione. In risposta il 30enne, secondo l’accusa, dopo averlo afferrato per il giubbotto, lo schiaffeggiato.

