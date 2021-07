Scuole, in Sicilia si ricomincia il 16 settembre

16 settembre 2021 – 10 giugno 2022. Sono queste le dati di inizio e fine delle lezioni del prossimo anno scolastico in Sicilia. L’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Roberto Lagalla, ha firmato il decreto che fissa il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno 2021/2022. Mentre con un successivo provvedimento sarà modulato il calendario didattico delle attività formative in obbligo scolastico (IeFP), erogate dalle istituzioni formative accreditate.

Un altro anno in cui bisognerà fare i conti con l’evoluzione dell’emergenza pandemica. Il governo Musumeci sta già lavorando per garantire un anno sereno e di normalità a tutti gli studenti e al personale scolastico.

