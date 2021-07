Vitale. A breve riconoscimento del comune per la Ginnastica Airone

“Facciamo i nostri migliori complimenti alla Ginnastica Airone Ragusa per avere fatto in modo che la nostra città conquistasse due titoli italiani alle finali Summer edition di Rimini. Ho già parlato con il sindaco e con l’assessore allo Sport Eugenia Spata. Entrambi mi hanno assicurato la loro attenzione affinché l’intera città possa esprimere un riconoscimento pubblico a questo gruppo di atleti e tecnici che, con grande sacrificio, sono riusciti a portare ai massimi livelli questa disciplina sportiva”. A dirlo è il consigliere comunale Daniele Vitale che chiarisce come “ogni realtà di Ragusa in grado di mettersi in grande evidenza, come ha fatto la Ginnastica Airone, merita l’assoluta considerazione da parte dell’ente di palazzo dell’Aquila. Lo abbiamo già fatto in passato e lo faremo in futuro quando se ne ripresenterà, speriamo il più possibile, l’occasione”.

