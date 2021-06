Corte dei Conti. Assolti ex sindaco e attuale sindaco di Pozzallo

La Corte dei Conti ha assolto Luigi Ammatuna e Roberto Ammatuna, ex sindaco ed attuale primo cittadino di Pozzallo.

La vicenda riguardava La nomina degli esperti del Sindaco. La Corte dei Conti Sicilia ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Enzo Rizza e cambia giurisprudenza pluriennale di estremo rigore.

Il Sindaco può legittimamente nominare un esperto in materie legali (avvocato). Può farlo -tra l’altro- anche reiterando gli incarichi in continuità.