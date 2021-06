Modica. Premio Federico II, per la poesia, ad Antonella Monaca

Assegnato alla modicana Antonella Monaca il Premio Federico II, per la poesia, su segnalazione dell’apposita commissione del Premio.

La consegna è avvenuta domenica 27 giugno presso il locale “Il Giardino della Contea” tra Modica e Pozzallo.

La poetessa, che anima diversi gruppi in città e anche nella vicina Rosolini, ha recentemente pubblicato una raccolta di poesie dal titolo “Nave crociera Speranza. Diario di bordo”, che è stata presentata lo scorso 19 giugno nell’atrio comunale di Modica, ove peraltro era stata già anticipata l’assegnazione del Premio.

Antonella Monaca è sempre stata in prima linea nel promuovere cultura nelle sue varie forme: poetiche, prosodiche e narrative, artistiche, recitative, musicali, teatrali, e i suoi versi si snodano in un dettato poetico dispiegato con l’immagine della nave sulla quale l’autrice imbarca familiari, amici, gruppi, coinvolgendoli, attraverso lo strumento Whatsapp, in una navigazione che avvista le cose più immediate, che rinsalda a distanza rapporti interrotti e amicizie consolidate, che entra con toni ora critici, ora malinconici ora pieni di speranza nell’orizzonte di una sofferta attesa di rinascita.

Nella sua raccolta “Nave Crociera Speranza” La navigazione procede su vari versanti tematici che evidenziano con chiarezza come l’autrice sia un “poetessa di consistenza e non di evanescenza”; dentro il quadro socio-antropologico della pandemia situa infatti i suoi versi, le riflessioni e racconta la quotidianità di un periodo che va dal 12 marzo al 20 aprile 2020, nel quale il suo sentimento diventa quasi l’espressione di una sensibilità profetica, quella, cioè, di farsi portavoce della collettività, nonché di cantare, “confusa, interdetta, isolata” ma con una reiterata apertura alla speranza, le vicende, le inquietudini e le solitudini di un tempo che ha messo a dura prova la popolazione mondiale stravolgendo abitudini, modi di vita, determinando smarrimento e distanziamento sociale e disgregando il senso stesso dell’esistenza.

