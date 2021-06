Slitta apertura tratto autostradale Rosolini-Ispica-Pozzallo

Si è svolta nella giornata di oggi, organizzata da sua eccellenza il Prefetto di Ragusa, una riunione in modalità video-conferenza sulla questione dell’apertura del tratto autostradale Rosolini-Ispica-Pozzallo.

All’incontro era presente il Prefetto di Siracusa, il Sindaco di Ispica, i rappresentanti del CAS, della Polizia Stradale, del Libero Consorzio di Ragusa, del Comune di Modica e l’impresa esecutrice dei lavori Cosedil.

È stato comunicato lo slittamento dell’apertura dal 28 giugno al 10 luglio 2021.

Il Sindaco di Pozzallo che, nella veste di parlamentare regionale negli anni passati ha dato un contributo importante all’iter burocratico per la realizzazione dell’opera, ha sottolineato la grande importanza di questa grande arteria autostradale per il porto di Pozzallo e per tale motivo ha chiesto garanzie sulla piena funzionalità dello svincolo e del successivo tratto di collegamento con la zona portuale pozzallese.

