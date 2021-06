Modica. Guasto alla rete idrica: Nino Gerratana scrive al sindaco

Da diversi giorni alcuni residenti di c.Torre Palazzelle lamentano disservizi idrici dovuti ad un guasto di competenza del consorzio di bonifica di Ragusa. A tal proposito è intervenuto l’ex consigliere comunale Nino Gerratana, chiedendo l’intervento del Sindaco di Modica tramite una lettera:

“Nel 2021 accade anche questo.

Accade che intere famiglie della c.da torre palazzelle si ritrovano senza acqua da ben 14 giorni a causa di un guasto alla rete idrica del consorzio di bonifica. La cosa estremamente grave è che l’acqua è stata chiusa senza nessun preavviso e altra cosa ancora più grave è il fatto che dopo infinite richieste e solleciti verso il

Consorzio da parte delle famiglie della zona, nessuno ad oggi è intervenuto e la risposta è che gli operai sono in stato di agitazione. Nessuna colpa è da addebitare a chi GIUSTAMENTE chiede ciò che gli spetta (lo stipendio) ma ciò non può assolutamente consentire l’interruzione di un servizio primario quale la fornitura d’acqua a famiglie intere. Con questa nota faccio appello a Lei Sig sindaco, in nome di quelle famiglie residenti in c,da Palazzelle, affinché si faccia portavoce presso il consorzio di bonifica per il ripristino immediato della rete idrica. So bene che il comune di Modica non ha competenza di manutenzione, ma so anche benissimo che Lei, in qualità di primo cittadino ha a cuore il benessere della sua comunità e pertanto interverrà immediatamente. Non possiamo e non dobbiamo consentire a nessun ente di privare anche un solo cittadino di un BENE PRIMARIO come l’acqua.”

Nino Gerratana

