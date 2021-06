Carpentieri. Ancora disservizi telefonici a Marina di Modica

“Dopo l’istallazione di una nuova antenna telefonica adiacente a quella danneggiata, presso lo spartitraffico all’ingresso di Marina di Modica, ancora nulla sembra essere cambiato. Cittadini, turisti e commercianti continuano a lamentare i soliti problemi di copertura mobile. Sono passati ormai oltre 6 mesi dall’incidente del 2 dicembre quando un tir distrusse l’impianto telefonico. Da allora l’intera frazione balneare di Modica continua a soffrire la mancanza di copertura telefonica e la nuova antenna sembra non aver ancora risolto il problema”. E’ quanto sottolinea il consigliere comunale, Mommo Carpentieri, intervenuto sulla vicenda dopo aver preso atto delle numerosissime lamentele che continuano a registrarsi.

“Oltre il danno anche la beffa di illudersi che, con la nuova antenna, il disservizio fosse definitivamente risolto. Quello che invece si continua a registrare – continua Carpentieri – è una situazione intollerabile, un problema che crea non pochi disservizi ai commercianti intenti a riprendere le proprie attività lavorative ed ai tanti cittadini che in questi giorni iniziano ad affollare la frazione balneare. Ricordiamo che le i turisti e le strutture ricettive modicane si affidano anche ai servizi offerti e la copertura di telefonia mobile è uno di questi.

Un incidente fortunatamente terminato bene per il conducente del mezzo pesante – continua il consigliere comunale– ma le cui conseguenze si continuano a notare a causa del danneggiamento della cabina telefonica. Solamente un mese fa ho presentato formale richiesta all’amministrazione comunale per comprendere se è intenzione del comune attivarsi per far da intermediario tra utenti e compagnia telefonica affinché si risolva tale problematica nel minor tempo possibile. Da allora ancora nessuna risposta e nessun intervento risolutivo. E’ necessario – continua Carpentieri – trovare immeditatamente una soluzione definitiva visto che la nuova antenna è stata gia collocata ma ancora non pienamente funzionante. Sarebbe il caso di intervenire immediatamente visto che ci troviamo ormai in piena stagione estiva. Per questo – conclude il consigliere comunale – faccio ancora appello al buon senso del sindaco affinché ponga fine a tale disservizio che, giorno dopo giorno, inizia a farsi sempre più intollerabile per i tanti cittadini e commercianti che usufruiscono di tale compagnia telefonica”.

Salva