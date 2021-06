Vittoria. Costituito circolo Italexit per l’Italia con Paragone

Si è costituito il Circolo di Italexit per l’Italia con Paragone della Città di Vittoria.

Il Coordinatore del Circolo è Luigi Melilli, persona nota in Città per i suoi trascorsi politici. Sovranista convinto, Melilli ha ricoperto ruoli significativi in movimenti politici che con il passare del tempo hanno abbandonato l’idea di un’Italia sovrana, come nel caso della Lega. Nel 2019 aderisce a Vox Italia, ricoprendo il ruolo di coordinatore provinciale per la Provincia di Ragusa. Nel 2020, a seguito di una frattura tra la corrente facente capo al filosofo Diego Fusaro e quella che fa riferimento all’Avv. Messinese Giuseppe Sottile, Vox Italia si trasforma in Associazione Culturale e aderisce al progetto di Italexit per l’Italia con Paragone, ritenuto soggetto politico di riferimento per tutti i movimenti sovranisti.

Luigi Melilli, oltre a ricoprire il ruolo di Coordinatore Cittadino a Vittoria e componente del Coordinamento regionale, gli è stato affidata la responsabilità di sviluppare il partito nei comuni di Comiso, Acate e Chiaramonte Gulfi.

A nome del Coordinamento Provinciale di Italexit per l’Italia, auguro all’amico Luigi un buon e proficuo lavoro

