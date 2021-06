Tre giorni “open” per i vaccini over 60

Tre giorni di “open days” vaccinali all’Asp di Ragusa, così come in tutta la Sicilia. Infatti, da domani 20 giugno a martedì 22 giugno,“porte aperte”, senza prenotazione, in tutti i punti vaccinali dell’Isola per i soggetti con più di 60 anni che vorranno ricevere il vaccino a mRna – Pfizer e Moderna – e per le persone con fragilità di qualsiasi età.

L’iniziativa è rivolta a chi non ha ancora ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid, ed è stata voluta dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per accelerare ulteriormente la campagna d’immunizzazione nell’Isola.

Gli hub della provincia di Ragusa sono:

Ragusa – PalaMinardi – (dalle 9 alle 18).

Modica – Contrada Beneventano – (dalle 9 alle 18).

Scicli – Contrada Zagarone (dalle ore 9.00 alle 13.00).

Vittoria – “Fiere” (dalle ore 9.00 alle 18.00).

