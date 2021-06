Firmato accordo tra Croce Rossa Internazionale e Venezuela

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e il governo venezuelano hanno firmato un accordo che consentirà il ricongiungimento di bambini e adolescenti venezuelani all’estero separati dalle loro famiglie. L’accordo è stato firmato dal ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza e Arnaud de Baecque, capo della delegazione del Comitato internazionale della Croce Rossa, che concerne soprattutto la riunificazione dei bambini e adolescenti che si trovano nel territorio boliviano. Arreaza ha ringraziato il CICR per “essere sempre pronto ad aiutare con grande rigore e professionalità nelle aree più sensibili e nelle popolazioni vulnerabili”. Allo stesso modo, ha sottolineato che si tratta di “un lavoro titanico” e con il sostegno del CICR “c’è la sicurezza nell’andare avanti e nel riunire le famiglie che per un motivo o per l’altro sono rimaste indifese. Mentre Arnaud de Baecque ha affermato che “grazie alla presenza del CICR in vari Paesi, bambini e adolescenti possono essere identificati, riconosciuti e ricongiunti ai propri cari”.

