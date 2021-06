Anche a Modica la 27^ edizione della “Festa della Musica”

Modica ha aderito alla 27^ edizione della Festa della Musica, in contemporanea con tante altre città nel Mondo!

L’ambizioso programma comprende una Maratona pianistica, che si svolgerà presso l’Auditorium Floridia, per dar voce al consistente movimento pianistico del territorio (chi volesse ancora aderire, contatto diretto: 347 4878757 Luca del Guercio –coordinatore); una ricerca di sound ibleo, che si svolgerà presso l’arena di “S. Giuseppe U Timpuni” con concerto di un’orchestra di che si formerà appositamente per questa occasione a conclusione di un laboratorio sull’improvvisazione che si terrà nella sede della Matt’officina nei giorni 18,19 e 20 giugno con la direzione artistica del celebre contrabbassista Roberto Bellatalla e la partecipazione di musicisti di tutta l’area iblea, più eventuali ospiti speciali (chi volesse ancora aderire, contatto diretto: 347 4878757 Luca del Guercio – coordinatore); un saggio degli studenti del Liceo Musicale “Verga”, presso il Chiostro di San Domenico.

E’ prevista anche una Fab Lab in musica, presso Villa Silla, “Secondo Noi live – musica contemporanea e folk siciliana.

“Questa edizione – dicono dall’Associazione Artisti Associati – MATT’Officina – potrà essere memorabile grazie alla partecipazione dei tanti musicisti che hanno già aderito e che aderiranno all’iniziativa”.

L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Modica.

