Ragazzo disperso in mare a Scicli. Ricerche anche dall’alto

Sono in corso le ricerche di un ragazzo che ieri pomeriggio ha fatto un bagno in mare nella spiaggetta di Bruca, limitrofa a Cava d’Aliga, frazione marinara di Scicli.

Il giovane era in compagnia di due italiani, un ragazzo e una ragazza suoi coetenei, quando si è immerso in mare. Mentre i due amici sono rientrati a riva, del ragazzo non si hanno più tracce.

Sul posto i carabinieri, la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco, una ambulanza e la polizia locale. Una telefonata al 1530 per l’emergenza in mare ha allertato gli uomini della Capitaneria di Porto di Pozzallo che hanno fatto scattare le operazioni di ricerca.

Un elicottero della Guardia costiera e tre mezzi navali della Capitaneria di Porto di Pozzallo stanno cercando in mare il giovane disperso.

Salva