“Cor contento” alla fine. Anteas Ragusa: “Grande aiuto durante lockdown”

Stanno proseguendo, e sono ormai in dirittura d’arrivo per questa stagione, le lezioni di Cor Contento, il coro digitale promosso da Anteas che grande successo ha riscosso durante le fasi della pandemia. Una iniziativa a cui ha fornito il proprio contributo anche Anteas Ragusa come spiega il presidente Rocco Schininà. “Nessun intento di professionalizzare la pratica del cantare – sottolinea quest’ultimo – ma tanta voglia di stare insieme e di confrontarsi coltivando una passione, soprattutto durante i mesi bui del lockdown in cui tutti eravamo costretti a stare in casa. Il bello, però, è che ci siamo confrontati con altri associati di ogni parte d’Italia, grazie al coordinamento di Laura Ravazzoni, responsabile nazionale comunicazione e sviluppo di Antes, oltre agli insegnamenti della maestra Svetlana”. E, negli ultimi incontri, sempre in videoconferenza, anche gli esercizi pratici per imparare a usare meglio la voce. Il tutto mentre la maestra Svetlana ha dato il via alle prime vere e proprie interrogazioni, consentendo ai vari partecipanti di verificare quanto è stato appreso per ciò che riguarda l’utilizzo dello strumento vocale. “Una esperienza che abbiamo condiviso con i nostri associati – commenta ancora Schininà – e che ci ha consentito di comprendere quanto grande sia stato, e sia anche adesso che le restrizioni si sono allentate, il desiderio di restare assieme e di condividere determinate passioni. Siamo stati molto contenti di avere fatto parte di questo gruppo che, tra l’altro, ha messo in rilievo le potenzialità di Anteas su tutto il territorio nazionale”.

