Burkina Faso: 100 civili uccisi per attacco gruppo jihadista

Oltre 100 civili sono stati uccisi in un mercato nel nord del Burkina Faso da un gruppo di uomini armati che il governo ha descritto “terrorista-jihadista” . Il presidente Roch Marc Christian Kaboré, ha proclamato tre giorni di lutto per le vittime dell’attentato. “Chino la testa in memoria dei 100 civili uccisi in questo barbaro attacco e porgo le mie condoglianze alle famiglie delle vittime”, ha detto. Al momento nessun gruppo armato ha rivendicato il vile massacro.

Salva