Ciclismo: bene Multicar Amarù a Noto, Villafranca e Pergusa

Piovono risultati positivi per l’Asd Multicar Amarù che preme il piede sull’acceleratore e riesce a mettere in evidenza i propri pezzi migliori. In vari appuntamenti, la squadra gialloblù ha dimostrato di avere rodato al meglio il motore e di potere puntare a tagliare traguardi di spessore. Nella crono al velodromo di Noto, da segnalare, nella categoria Allievi, il quinto posto di Christian Di Prima, il sesto di Elia Basile, il nono di Emanuele Cataudella e il decimo di Flavio Madonia. Tra gli Juniores, invece, in luce l’ucraino Ivan Kalmikov, quarto classificato, oltre al settimo posto di Lorenzo Ragusa e al nono di Vittorio Talento. La squadra ipparina, poi, è stata impegnata al 5° memorial Rosario Costa – Città di Villafranca Tirrena disputatosi domenica scorsa. In questo caso, per gli Allievi, è salito sul podio Di Prima, classificatosi secondo; quinto Elia Basile e nono Emanuele Cataudella. Tra gli Juniores, terzo posto per Lorenzo Ragusa, quinto Kalmikov e nono Talento. E, ancora, tra gli Esordienti da segnalare il secondo posto di Angelo Pace. Lo stesso Pace, nella crono, si era classificato settimo. Infine, nella due giorni svoltasi all’autodromo di Pergusa, martedì e mercoledì scorsi, la Multicar Amarù ha ottenuto i seguenti risultati: nono posto per Ivan Minardi tra gli Esordienti; tra gli Allievi, invece, secondo Di Prima, terzo Basile e quinto posto per Emanuele Cataudella. Lorenzo Ragusa è arrivato quinto, inoltre, nella categoria Juniores. “Gran bella soddisfazione – sottolinea il presidente Carmelo Cilia – per la crescita fatta registrare dall’intero sodalizio”.