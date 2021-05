Aiuti a imprese e lavoratori. Ebt Ragusa delibera nuovi sostegni

Contributi di sostegno al reddito di imprese e lavoratori in tema di emergenza Covid-19. L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha deliberato, anche per l’anno 2021, misure specifiche per lo stanziamento dei suddetti contributi a titolo di rimborso alle aziende associate con riferimento alle spese sostenute durante il periodo di emergenza Covid-19, nello specifico durante il periodo del lockdown, per l’acquisto dei Dpi e nello stesso tempo l’erogazione di un contributo ai lavoratori dipendenti delle stesse aziende aderenti a titolo di sostegno al reddito, al fine di mitigare la grave situazione economica che imperversa sul territorio ibleo. Le misure predisposte dall’Ente bilaterale, nei limiti delle risorse economiche disponibili e dello stanziamento deliberato, per le imprese e lavoratori sono le seguenti: per le aziende fino a 10 dipendenti 300 euro ciascuno; oltre 10 dipendenti 700 euro ciascuno; inoltre, per i lavoratori che sono stati oggetto di cassa integrazione 100 euro ciascuno. E’ però necessario che sia compilata l’adeguata modulistica e che la stessa possa essere inviata all’indirizzo email: entebilateraleragusa@pec.it. La trasmissione della documentazione dovrà necessariamente essere formalizzata entro il 30 giugno. “Si tratta – spiegano dal direttivo dell’Ebt Ragusa – di una ulteriore forma di sostegno che, oltre a quelle già deliberate, abbiamo concretizzato con l’obiettivo di fornire un piccolo aiuto alle aziende e ai lavoratori aderenti. Certo, ci rendiamo conto che non potranno essere sanate tutte le problematiche poste in evidenza. Ma se questo piccolo aiuto si aggiungono gli altri che dovrebbero essere disposti dai Comuni, dalla Regione e dallo Stato, in parte già erogati, allora si avrà un quadro senz’altro più sostenibile di aiuti per cercare di proseguire e andare avanti”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

