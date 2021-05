Tamponi rapidi: a Modica 664 test e 1 positivo

Modica continua a risultare una delle città dove viene effettuato il maggior numero di tamponi rapidi grazie al servizio di screening messo a disposizione della popolazione. I tamponi effettuati oggi sono stati 664 e solo una persona è risultata positiva al coronavirus. Scende quindi l’indice di positività in città rispetto alla scorsa tornata dove erano stati individuati 4 positività e continuano le vaccinazioni presso l’hub vaccinale di contrada beneventano dove oggi sono stati effettuati 873 vaccini. Questo fine settimana non sono previsti open day per le vaccinazioni.

Il servizio di screening di massa continuerà tutti i venerdì a partire dal mese di giugno dalle 16 alle 20.

