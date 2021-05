Ciclismo. Giro d’Italia. Il ragusano Caruso è saldamente secondo

Il ciclista ragusano Damiano Caruso torna saldamente al secondo posto nella classifica generale del Giro d’Italia. Oggi è stato protagonista, in particolare quando la gara è giunta al Passo Giau ha scollinato a 18 km. Sulla discesa è sceso fortissimo Bardet, ma Caruso non è stato da meno. L’azzurro della Bahrain Victorious è stato l’altro grande protagonista di giornata (l’altro è stato Vincenzo Nibali) perché ha guadagnato su Yates e Vlasov (entrambi in difficoltà), ha terminato terzo ed è salito al secondo posto della classifica generale. Quarto posto per Ciccone davanti a Carthy e Almeida. Vlasov chiude a 2’11” da Bernal e Yates a 2’37”.

