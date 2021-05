Deroga assistita per contratti a termine. Ebt Ragusa chiarisce

L’Ebt di Ragusa comunica alle imprese del terziario dell’area iblea che l’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 804/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere alla “deroga assistita” per il rinnovo dei contratti a termine presso l’ispettorato territoriale e alla successione dei rapporti in caso di diverso inquadramento contrattuale del medesimo lavoratore. L’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, fa espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. “E’ una questione – chiarisce il direttivo dell’Ebt Ragusa – che ci è stata posta più volte e rispetto a cui è necessario fare chiarezza. Alla luce della normativa vigente emerge che, laddove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale), ai fini del calcolo della durata massima non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti ma soltanto di quelli legati dal medesimo inquadramento”. “Tuttavia – è spiegato ancora dai vertici Ebt Ragusa – l’applicazione di tale principio potrebbe determinare il susseguirsi di un rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti. Pertanto, laddove la successione di contratti susciti perplessità in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale può promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto la liceità della successione di contratti. Per quanto concerne la “deroga assistita”, anche in tale ipotesi troverà applicazione il suddetto principio. Di conseguenza, la procedura presso l’Itl si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva ed alle medesime condizioni, ossia che anche l’ulteriore contratto in deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

