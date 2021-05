Attività sportiva di base. Redatte le linee guida dal Csen ibleo

Sono state redatte le nuove linee guida Csen per la corretta applicazione delle misure di contenimento Covid-19 per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Le linee guida sono state redatte ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021 n.52 sulla base delle linee guida del dipartimento Sport, presidenza del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2021. A darne comunicazione il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, il quale precisa che le linee guida in questione si assommano alle linee guida per lo sport agonistico già pubblicate nei giorni scorsi, completando il panorama a disposizione delle società affiliate Csen. “E’ possibile trovare tutte le indicazioni in questione sul sito www.csen.it nonché sul sito www.fiscocsen.it oltre che sul nostro sito www.csenragusa.it – spiega Cassisi – e, in ogni caso, stiamo cercando di metterle a disposizione delle nostre Asd e Ssd affiliate così da rendere più agevole il compito di consultarle. E’ un momento molto delicato per quanto riguarda la ripartenza ed è necessario che tutti i pezzi del mosaico possano andare al loro posto. Dobbiamo confrontarci su questa tematica di fondamentale importanza per il futuro del mondo sportivo locale”.

