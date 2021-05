È stato pubblicato oggi da SOACO, la società di gestione dell’Aeroporto di Comiso, l’“Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi alle compagnie aeree ai sensi del quadro temporaneo in materia di aiuti di stato e del dl 19 maggio 2020 n.24 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77”.

Si tratta della possibilità di utilizzare i fondi ex Insicem come incentivo alle compagnie aeree, come stabilito dal protocollo d’intesa stipulato tra la Soaco e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con cui sono stati definiti strumenti e procedure per una azione di promozione del territorio mediante l’istituzione di nuove rotte o il potenziamento di quelle esistenti facenti capo all’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso.

L’avviso è finalizzato ad assicurare misure di sostegno ai vettori aerei mediante la corresponsione di un contributo per ogni passeggero in partenza dall’aeroporto “Pio La Torre di Comiso”, contributo che verrà erogato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa direttamente ai vettori aerei in presenza delle condizioni disciplinate nell’avviso che si trova pubblicato sul sito aeroportodicomiso.eu .

Il piano di utilizzo delle risorse dei fondi ex Insicem a sostegno di queste azioni prevede la disponibilità di somme pari ad € 1.600.000 dal 1 giugno al 31 dicembre 2021.

«Dopo l’emergenza Covid19 – spiegano il presidente e l’amministratore delegato dell’aeroporto di Comiso Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo -, contiamo con questo strumento di rispondere alla necessità di rilanciare il comparto aereo a supporto del sistema economico e del mercato turistico, un processo che dovrà passare necessariamente anche attraverso questo tipo di iniziative. Auspichiamo naturalmente di riportare al più presto i numeri dell’Aeroporto di Comiso a quelli che si registrano prima della crisi e quelli che erano gli obiettivi di crescita del nostro piano industriale. A questo scopo l’investimento dei fondi ex Insicem sarà sicuramente strategico».

