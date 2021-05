Ragusa, incidente stradale. Un morto e un ferito grave

Incidente mortale intorno alle 6 di oggi in Via Archimede. Il bilancio è di un morto ed un ferito in prognosi riservata. A perdere la vita, P.S.,. 21 anni, ragusano, passeggero di una Fiat Punto. Il conducente, A.D..M., 22 anni, di Ragusa, che è in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente autonomo. Sul posto per i rilievi la polizia stradale.

