Raccolti negli iblei 8 tonnellate di rifiuti contenenti amianto

Prosegue l’attività disposta dal Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, per la messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi contenenti amianto lungo le strade extracomunali.

Con riferimento al protocollo d’intesa siglato con i 12 Comuni della Provincia di Ragusa, tra la fine di aprile e la prima settimana di maggio, è stata eseguita la messa in sicurezza di rifiuti pericolosi contenenti amianto ed abbandonati sul territorio dei Comuni di Acate, Ragusa e Vittoria. Durante l’intervento i rifiuti sono stati raccolti in 20 big-bags a norma, per un totale di 8.000 chilogrammi circa, ed il cui conferimento a discarica autorizzata avverrà nei prossimi giorni.

Altra operazione che vede impegnato il Libero Consorzio Comunale di Ragusa riguarda la pulizia delle aiuole spartitraffico. Sono stati infatti ripuliti dalle erbe infestanti tutti gli incroci a raso lungo la fascia costiera da Pozzallo a Scoglitti.

Il servizio di bonifica dei siti contenenti rifiuti in amianto, nonché la pulitura delle aiuole spartitraffico, continuerà nelle prossime settimane.

