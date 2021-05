Lorefice(M5S): “Presto Tavolo per aiutare Comuni in difficoltà”

“La recente pronuncia della Corte costituzionale che ha abrogato la norma con cui si era introdotta, nell’ordinamento, una soluzione per evitare il dissesto e il predissesto di centinaia di comuni ci impone la necessità di individuare soluzioni rapide per far in modo che ciò non abbia conseguenze sulla capacità degli stessi di erogare i servizi ai cittadini.” E’ quanto riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), che aggiunge: “È una situazione che mi preoccupa e che riguarda anche i comuni iblei, in particolare quelli che si trovano già in dissesto o predissesto.

In questi anni la viceministra all’Economia e Finanze Laura Castelli ha fatto un grande lavoro per tutelare tutti i comuni che versano in condizioni economiche critiche e continueremo a fare il possibile affinché non vengano abbandonati.

A tal proposito – prosegue Lorefice – accolgo favorevolmente l’impegno preso dal governo di indire subito un tavolo dedicato per analizzare le criticità su cui intervenire alla luce della recente sentenza della Consulta e le possibili soluzioni.

Confido nella sinergia tra istituzioni nazionali e locali, perché da questa situazione di crisi bisogna uscire tutti insieme, partendo dall’ascolto dei sindaci e delle esigenze dei territori.

Non possiamo rischiare che ai cittadini, soprattutto quelli più fragili, vengano a mancare servizi essenziali quali istruzione, trasporti e assistenza, in questo periodo già di per sé molto difficile.

Come parlamentari faremo la nostra parte per trovare un punto di sintesi tra le diverse forze politiche che ci permetta di individuare la strada più rapida ed efficace per aiutare gli enti locali.

Inoltre, riteniamo sia necessario incrementare il Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale e proseguire con il trasferimento di risorse per favorire gli investimenti.” Conclude Lorefice

