Serie D1. Vittoria in casa per il Blu Tennis contro Comiso

Esordio casalingo vittorioso per il Blu Tennis “Generali Modica” nella terza giornata del campionato regionale di serie D1 maschile dopo il pareggio nella prima giornata giocata al Green Club Modica. La squadra del Presidente Sergio Abbate ha ospitato sui propri campi di Pozzallo il Circolo Tennis Comiso in un match che si preannunciava sentito e lottato. Purtroppo l’incontro si è disputato a porte chiuse, in quanto era prevista ancora la chiusura fino al 2 maggio compreso per l’aumento dei casi Covid in città.

Tornando al match, capitan Mallia doveva ancora fare a meno per infortuno di La Cognata e Scordo, ma poteva contare sul rientrante Giorgio Sichera 4.1, giocatore duttile e molto intelligente tatticamente.

Il primo a scendere in campo era proprio capitan Dario Mallia, cat. 3.1, che incrociava il talentuoso Alessio Di Giacomo, 3.3: il primo set scivolava via veloce in favore di Mallia che chiudeva con un rapido 6/1 in suo favore, mentre nel secondo set il match diventava più lottato con il comisano che rallentava ulteriormente il ritmo facendo partita pari fino al 3/3, da lì in poi Mallia non sbagliava niente, si faceva più aggressivo e con 3 games di fila chiudeva la contesa per 6/3 nel secondo set. Nel secondo singolare era Gianmarco Grasso, 3.4, under 16, che scendeva in campo contro il pariclassifica Gianmarco Carnemolla: primo set a senso unico per il comisano che chiudeva rapidamente per 6/0 in suo favore, mentre nel secondo il portacolori del Blu Tennis faceva partita pari ma nulla poteva con la solidità da fondo di Carnemolla che chiudeva per 6/2 anche il secondo set. Sull’1/1 scendeva in campo Francesco Celestri, 3.4, che incontrava il ragusano tesserato nelle file del CT Comiso 4.1 Giorgio Licitra: partiva meglio proprio Licitra che si portava 2/0 ma da lì in poi Celestri giocava più accorto tatticamente variando spesso il gioco con belle accellerazioni con il suo ottimo rovescio a due mani che gli consentiva di chiudere il primo set per 6/2. Nel secondo iniziava meglio ancora Licitra che andava 3/1 in suo favore, ma con esperienza Celestri risaliva nel punteggio e con 5 games di fila regalava il secondo punto alla sua squadra chiudendo il match 6/2 6/3. A questo punto risultava decisivo ancora una volta il doppio che veniva giocato dall’ormai collaudata coppia di casa Mallia/Celestri per il Blu Tennis e da Carnemolla/Di Giacomo per i comisani: inizio equilibrato da ambo le parti ma il primo strappo era in favore dei comisani che brekkavano i portacolori del Blu tennis portandosi 3/2 e servizio. Ma la coppia Mallia/Celestri con sagacia tattica in risposta capovolgevano l’esito del match chiudendo per 6/3 il primo set e dominando il secondo per 6/2 dando una fondamentale vittoria per 3/1 al proprio club in vista di continuare un campionato avvincente. Domenica prossima si osserverà un turno di riposo mentre domenica 16 maggio si andrà a far visita al Winners Noto, in un incontro alla portata dei giocatori del presidente Sergio Abbate.

