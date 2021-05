Fratelli d’Italia. Scicli, coordinatrice è Darlyn Fidone

Il circolo di Fratelli d’Italia di Scicli ha una nuova coordinatrice: Darlyn Fidone, giovane professionista. A renderlo noto è il coordinatore provinciale del partito, Salvo Sallemi.

“Devo ringraziare Alessandro Sittinieri che in questi mesi, da commissario straordinario, ha svolto un eccellente lavoro al fine di ovviare alla mancanza del ruolo di coordinatore in una città importante come Scicli che, a breve, si appresterà all’elezione del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale. Il partito è in crescita costante e rappresenta l’unica opposizione a livello nazionale, per questo dobbiamo essere pronti a tutte le sfide che il futuro ci riserva partendo, questo è chiaro, sempre dai territori. Auguro a Darlyn un buon lavoro”

Soddisfatto anche Alessandro Sittinieri:“ La nomina di Darlyn Fidone rappresenta la migliore conclusione del mio incarico di commissario straordinario di Fratelli D’Italia a Scicli, in quanto sono convinto che Darlyn sarà in grado di favorire la crescita e lo sviluppo del partito, che è atteso dall’importante banco di prova rappresentato dalle prossime elezioni amministrative. Ringrazio ancora una volta il coordinatore provinciale Salvo Sallemi per la fiducia che ha riposto nei miei confronti e ringrazio tutti i militanti del partito a Scicli per la collaborazione fornita in questi mesi e per il grande senso di responsabilità dimostrato per la risoluzione di questa fase”.

“Ringrazio – dichiara Darlyn Fidone – il Coordinatore provinciale e tutti i membri del Circolo di Scicli per avermi proposto e confermato come Coordinatrice cittadina del Circolo Fratelli D’Italia di Scicli “Giorgio Almirante”. Nonostante la mia giovane età, sono orgogliosa di essere stata scelta a ricoprire questo incarico. Sono consapevole che non sarà un compito semplice, ma sono sicura che avrò l’aiuto e l’appoggio dei membri del circolo e del Partito tutto, nell’adempiere a questo importante ruolo. Ho accettato questo incarico, perché sin dalla nascita del Partito nel 2012 mi sono sempre riconosciuta nelle battaglie e nei valori di determinazione, lealtà e coerenza portati avanti da Fratelli D’Italia. Mi auguro di poter dare il mio contributo alla città e che Fratelli D’Italia possa crescere e diventare un punto di riferimento all’interno della vita politica di Scicli, accendendo la passione sia dei sostenitori, che dei giovani che intendono avvicinarsi al mondo della politica”