Asp Ragusa. Sottoscritto accordo per le progressioni orizzontali

Dopo l’accordo sugli “incarichi di funzione” per il personale dell’Asp di Ragusa, che attende la chiusura, ormai imminente, dell’iter con la formalizzazione delle commissioni chiamate a valutare i curricula, è stato da poco raggiunto un altro importante risultato che valorizza la professionalità di tutti i dipendenti sanitari, tecnici ed amministrativi. Sottoscritto, infatti, l’accordo per le progressioni orizzontali che premia il certosino e pragmatico lavoro portato avanti con perseveranza dalla Cisl Fp e che ha trovato il beneplacito del management aziendale guidato dal direttore generale, Angelo Aliquò. “Lo ringraziamo per la disponibilità – sottolineano il segretario generale Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, e il coordinatore Cisl dell’Asp 7 Paolo Buscema – e per avere accolto le nostre istanze. Istanze che, a ogni modo, proseguiranno per la Cisl Fp su altri fronti. Abbiamo, infatti, già intrapreso un ragionamento ad ampio respiro per riuscire a fornire, in tempi rapidi, il giusto riconoscimento economico, attraverso il bonus Covid, a tutti coloro che hanno affrontato questo periodo pandemico senza risparmiarsi. Ci sono ancora le progressioni verticali da portare a compimento, nonché le stabilizzazioni del personale sanitario per le quali attendiamo la pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale e le stabilizzazioni degli Asu che la normativa regionale ha finalmente portato alla ribalta. Stiamo parlando di un fermento positivo che sta coinvolgendo l’Asp di Ragusa. E, in questo contesto, la Cisl Fp ricopre un ruolo determinante poiché ha voluto fortemente aprire e portare avanti una stagione vertenziale capace di garantire finalmente a tutti i dipendenti quella dignità lavorativa attesa da troppi anni”.

