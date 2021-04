Porto di Pozzallo: Avvio progetto “Marine Litter”

Ha avuto avvio nel porto di Pozzallo il progetto sperimentale “marine litter” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica di intesa con Corepla, volto al contenimento della plastica alle foci dei fiumi e in mare, e che coinvolgerà a rotazione quindici porti nazionali.

In questo sorgitore l’attività verrà svolta dal Rimorchiatore “Melilli”, una delle 32 unità navali della flotta CASTALIA, già dislocata nel porto di Pozzallo per effettuare attività di pattugliamento finalizzata al contenimento recupero di idrocarburi e di sostanze derivate, e che ha dunque avviato da qualche giorno l’attività di recupero anche delle plastiche galleggianti.

Il Comandante Donato Zito ha recentemente incontrato i vertici della società Castalia per fornire la massima collaborazione e definire le modalità operative per la raccolta e il conferimento nell’area portuale della plastica raccolta in mare durante il pattugliamento. Nel corso dell’incontro sono stati condivisi con i vertici della società gli ultimi dettagli operativi per migliorare il servizio ed accrescere così il contrasto al fenomeno della plastica in mare.

Il Comando della Capitaneria di porto di Pozzallo ricorda a tutti i cittadini e soprattutto ai più giovani, che in occasione della giornata nazionale del mare, svolta l’11 Aprile scorso, è stata presentata l’applicazione “PlasticFreeGC” (che la Guardia Costiera lanciò nel 2019 con l’omonimo progetto di comunicazione e di educazione ambientale sul contrasto alla dispersione delle microplastiche in mare), che permette di segnalare gli avvistamenti di rifiuti di plastica e che si è arricchita di una nuova funzionalità che permette a chiunque di indicare la presenza di particolari specie marine.

Le attività della Capitaneria di porto di Pozzallo continueranno con azioni di sensibilizzazione al rispetto del mare e dell’ambiente specialmente nel corso della stagione balneare.

