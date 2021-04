Utilizzo risorse Recovery Fund: inviato elenco degli interventi

A seguito delle riunioni tenutesi lo scorso mese di marzo con le realtà produttive, sociali e politiche del territorio, per l’elaborazione di una strategia comune finalizzata all’utilizzo delle risorse del recovery fund, si è provveduto a raccogliere tutte le istanze del territorio provinciale pervenute tramite i soggetti coinvolti.

Tra gli interventi più significativi, si segnalano il completamento della tratta autostradale Siracusa-Gela, il Piano di sviluppo aeroportuale –AIR CARGO, la messa in sicurezza del Porto di Pozzallo, la riqualificazione dell’area del Foro Boario da destinare a Polo Fieristico Polifunzionale, il completamento dell’Autoporto di Vittoria, il raddoppio della strada provinciale Ragusa – Marina di Ragusa e la messa in sicurezza di tutti gli istituti scolastici di istruzione superiore. Sono previsti inoltre alcuni interventi di restaturo su palazzi storici, teatri oltre che riconversione di aree comunali e costiere che necessitano di riconversione o valorizzazione. Gli interventi proposti sono stati suddivisi per missione, ordinati in funzione del livello di progettazione e degli importi richiesti.

Così come concordato dalle parti negli incontri, le risultanze del tavolo sono state inviate immediatamente alla deputazione regionale.

“Sarebbe auspicabile – ha dichiarato il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dott. Salvatore Piazza – che il piano presentato venisse accolto per dare un forte impulso all’economia e allo sviluppo del territorio ibleo”. L’elenco completo delle opere sarà presto consultabile sulla home page dell’Ente, nella sezione “Primo Piano”.

