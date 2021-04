Ragusa. Strade di liberazione. Iniziativa Anpi a cui parteciperà la Cisl

La Cisl partecipa domani, anche a Ragusa, all’iniziativa “Strade di liberazione” promossa dall’Anpi in occasione del 25 aprile, la festa di liberazione dal nazifascismo. I dirigenti della Cisl si riuniranno assieme agli organizzatori e agli altri aderenti all’iniziativa domani alle 16 in piazza Giacomo Matteotti (meglio conosciuta come piazza Poste), per deporre un fiore sotto le targhe di vie e piazze dedicate ad antifascisti e partigiani. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anticovid. Queste le vie cittadine individuate a Ragusa dall’Anpi dove, anche i semplici cittadini e le cittadine, potranno deporre un fiore per celebrare degnamente la ricorrenza del 25 aprile: via Giacomo Matteotti, via Sandro Pertini, via Pietro Nenni, piazza Antonio Gramsci, via XXV Aprile, via della Resistenza, viale Tenente Lena, via Martiri della Libertà, viale della Resistenza, via Marzabotto, via Cefalonia, via Virgilio Failla, via Fratelli Rosselli, via Giuseppe Saragat, via Nilde Iotti, via Giuseppe Di Vittorio, via Fratelli Cervi.

