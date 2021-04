Innovazione digitale. Passi in avanti della Confcommercio iblea

Confcommercio provinciale Ragusa fa un passo in più per accompagnare le pmi nel processo di innovazione digitale. Lo fa grazie all’accordo quadro stretto con InfoCert, la più grande autorità di certificazione a livello europeo e Sixtema, partner tecnologico di pmi, associazioni di categoria, intermediari finanziari, studi professionali ed enti. L’obiettivo dell’intesa è appunto quello di permettere una maggiore competitività delle piccole e medie imprese attraverso la promozione e la diffusione di soluzioni digitali innovative e dei servizi di digital trust, come l’identità digitale, la pec, la firma digitale e la fatturazione elettronica. Si tratta di servizi e soluzioni digitali altamente specializzati alle quali le imprese associate potranno accedere a condizioni agevolate attraverso le sedi sezionali che, a loro volta, potranno dotarsi degli stessi strumenti, ampliando e migliorando anche la loro offerta. La loro importanza, ormai, è palese: se fino a pochi mesi fa li si adottava per obbligo, con la pandemia il loro uso è diventato sempre più comune e frequente. E oggi il fatto che permettano alle imprese di aumentare l’efficienza e facilitare il business è esperienza comune. Per Gianluca Manenti, presidente provinciale Confcommercio Ragusa, “oggi è impensabile operare nel terziario di mercato senza adottare le soluzioni digitali più innovative, che rappresentano un’opportunità in più per le imprese allo scopo di poter reggere l’urto della crisi economica scatenata dalla pandemia. Ecco perché vogliamo offrire le migliori soluzioni tecnologiche e la formazione più efficace ai nostri associati, affinché possano integrare le soluzioni digitali nel loro business”.

