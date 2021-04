Avimecc Volley Modica corsara a Giarratana, vince 3-0

I “giovani” dell’Avimecc Volley Modica si impongono con un perentorio 0-3 in quel di Giarratana. Dopo un ora e mezza di battaglia i ragazzi di Distefano hanno la meglio su una formazione ben messa in campo e determinata, che dimostra di non meritare l’ultimo posto in classifica in questo mini girone della prima fase del campionato regionale di serie C maschile.

Con la giusta attenzione e approccio alla gara, Sortino e compagni, portano a casa l’intera posta in palio mettendo subito in chiaro la voglia di concludere questa fase nel migliore dei modi. Un ispirato Petrolito sugli scudi in attacco e il solito Salonia solido come sempre in tutti i fondamentali lasciano poco spazio alla reazione dei padroni di casa aggiudicandosi il primo set per 21-25.

Solo un equilibrato secondo set fa sussultare coach Distefano che, pur non potendo contare su alcuni indisponibili, vince ai vantaggi con un parziale di 24-26. La gara sembra ormai chiusa ma gli uomini della contea devono mantenere alta la concentrazione per evitare scherzi, specie in trasferta.

Il terzo set, infatti, si dimostra molto combattuto, ma sempre con i biancazzurri avanti fino al finale 21-25, chiuso in bellezza da un muro del 2006 Dumitrache, uno dei prospetti più interessanti all’interno delle fila modicane. Con merito, quindi, la gara si chiude con i tre punti a favore degli ospiti che possono contare su una classifica di tutto rispetto.

Subito testa alle due importanti gare tra le mura amiche di mercoledì e sabato prossimo rispettivamente contro Agira e Tremestieri per concludere il girone di ritorno della regular season affermandosi come una delle formazioni più interessanti

