Salita Monti iblei. Cubeda il più veloce nelle prove ufficiali

sono concluse da qualche ora, sui tornanti di Chiaramonte Gulfi, le prove di ricognizione cronometrate per la 63ᵅ edizione de “La Salita dei Monti Iblei”, gara che prenderà il via domani e che sarà valida per il Trofeo italiano velocità montagna (TIVM) sud e per il Campionato siciliano auto moderne e storiche. A rilevare i tempi e stilare le classifiche, nella due giorni di autoslalom, sono ancora una volta i cronometristi dell’Asd “Hyblea” di Ragusa che, negli anni hanno dimostrato grande affidabilità e professionalità. Per tutti i tempi e le classifiche è possibile consultare il sito federale http://salita.ficr.it

La manifestazione organizzata dal team Promoter Kinisia, coordinata dall’esperto Peppe Licata e con il supporto dell’associazione Cinquecentisti Chiaramontani, con il patrocinio del comune di Chiaramonte Gulfi si svolge nel rispetto delle regole di sicurezza, come del resto tutte le gare di Aci Sport.

Il più veloce in assoluto del tracciato di 8,5 Km ricavato da una porzione della S.P.7 che unisce l’area artigianale al centro storico di Chiaramonte Gulfi, è stato ancora una volta il catanese, Domenico Cubeda della scuderia Cubeda Corse, a bordo della sua affidabile Osella FA 30 Zytek, che nella seconda e ultima prova cronometrata ha fatto registrare il tempo di 4’01”47, a fare registrare il secondo miglior tempo della giornata è stato il giovane marsalese, Francesco Conticelli anche lui su Osella Fa 30 Zytec, che ha bloccato i cronometri a 4’03”27; mentre il miglior terzo tempo è andato ad Achille Lombardi, alla sua prima gara a bordo di una Osella 2000 Honda che ha fatto registrare il tempo di 4’08”28.

Domani mattina si preannuncia una gara affascinante e tiratissima, in cui i piloti hanno un unico obiettivo, quello di togliere lo scettro di campione indiscusso a Domenico Cubeda che si appresta a vincere la 7ᵅ edizione consecutiva de “La Salita dei Monti Iblei”.

