Comibleo Ragusa chiede rimozione birilli sul marciapiede di Santa Maria La Nova

Non si è ancora provveduto alla rimozione dei pericolosi birilli di pietra collocati sul dentello del marciapiede di via Santa Maria La Nova, angolo via Orfanatrofio, dinanzi all’ex chiesa di Sant’Antonino a Ibla. E’ quanto evidenza Comibleo, comitato spontaneo di volontariato di cittadini residenti nel quartiere barocco, spiegando che i birilli in questione diventano anche causa di incidenti perché non facilmente visibili e individuabili specie nelle ore serali e notturne. “L’ultimo incidente – è chiarito da Comibleo – è accaduto alcuni giorni fa ad un anziano che è inciampato sbattendo rovinosamente il viso a terra con conseguente perdita di sangue, tumefazione del volto ed escoriazione varie agli arti, oltre a un medico di passaggio che, visto l’accaduto, era corso a soccorrere il malcapitato inciampando anch’egli, per fortuna senza gravi conseguenze. E’ opportuno chiarire che l’anziano è stato medicato con la collaborazione della vicina farmacia”. Ritenendo tali ostacoli pericolosi per l’incolumità pubblica, Comibleo chiede di disporne l’immediata rimozione, come, tra l’altro, segnalato al sindaco durante l’incontro di qualche settimana fa.

