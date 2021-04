Lega. Due nuove nomine in provincia di Ragusa e a Santa Croce

Alfonso Miccichè, su indicazione del responsabile regionale Igor Gelarda, è il nuovo coordinatore dei dipartimenti in provincia di Ragusa per la Lega Sicilia e Adolfo Robusti è il referente cittadino del partito per Santa Croce Camerina proposto dal responsabile provinciale Salvo Mallia. Lavoreranno assieme in un’area in cui il nostro partito continua a crescere e ad attrarre il consenso dei cittadini. La nomine di oggi confermano anche come la città di Santa Croce Camerina stia ben contribuendo a rinnovare e irrobustire tutta la classe dirigente leghista nel nostro territorio.

