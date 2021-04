Avimecc Volley Modica sconfitta a Tuscania. Tutto si gioca al ritorno

Non il migliore inizio per l’Avimecc Volley Modica in questi Playoff, arriva la sconfitta contro Tuscania in trasferta. Si sapeva che la qualità dell’avversario avrebbe messo alle corde la formazione di Bua e quindi si deve puntare tutto sul ritorno al Palarizza, con la vittoria come unico risultato possibile. Dare il massimo per continuare un sogno e restare sempre a testa alta come fatto in tutta la stagione da questi ragazzi.

Il primo set vede subito la formazione ospite in difficoltà, un vizio maturato durante l’anno, con un trend che non si è mai riusciti a ribaltare, quello di lasciare l’inizio della gara agli avversari. Il vantaggio iniziale è di 8-4, con un Boswinkel in grande rispolvero e voglioso di spingere la propria formazione alla vittoria. La formazione di Bua ci prova ma non riesce a ribaltare il risultato che sul finale è di 21-15, una mini rimonta spinge Busch e compagni ma il set si chiude sul 25-20.

Il secondo set inizia con la falsa riga del finale del primo, Modica ha acquisito coraggio e spinge sull’acceleratore fino al punteggio di 5-8. Chi prova a fare la differenza è Javier Martinez che vuole ben figurare e cerca di guidare i suoi fino al 13-16. L’atmosfera in campo sembra portare tutta l’inerzia a favore degli ospiti che riescono a portarsi sul 16-21 fino a chiudere in vantaggio al 21-25.

Il terzo set vede le due squadre in equilibrio sul computo dei set ma già sul finale del secondo set Tuscania ha mostrato la capacità di reagire e riprendere in mano le redini dell’incontro. Il set inizia con un sostanziale equilibrio ma la formazione di casa mantiene un vantaggio di due punti sul 8-6. Con il passare dei minuti le due formazioni mantengono l’andamento della propria gara ma la formazione casalinga aumenta il proprio vantaggio fino al 16-12. Il finale mostra le qualità di Tuscania che si porta in vantaggio e chiude sul 25-20.

Al quarto set Modica molla la presa anche a livello mentale, non è facile gestire la pressione dopo aver raggiunto il pareggio, trovandosi ancora sotto. Il vantaggio di 16-12 fa capire quanto fosse difficile ribaltare il risultato, Raso e Busch provano a spingere ma la formazione avversaria ormai vola sulle ali dell’entusiasmo. Il risultato è ormai compromesso sul 21-14 e il finale è il più netto dei quattro set, con il tabellone che indica il 25-17.

Maury’s Com Cavi Tuscania 3

Avimecc Volley Modica 1

Arbitri: Serena Salvati di Roma – Luca Grassia di Frascati

Set: 25-20, 21-15, 25-20, 25-17

Maury’s Com Cavi Tuscania: Marsili 2, Pace (L), De Paola 12, Gradi 9, Boswinkel 24, Catinelli 1, Cioffi 11, Ceccobello 9. All: Tofoli Paolo.

Avimecc Volley Modica: Tulone 3, Raso 8, Battaglia, Martinez 15, Cuti, Chillemi 10, Nastasi (L), Busch 12, Garofolo 10. All: Bua Giuseppe

